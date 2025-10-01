Cabrera confirmó la radicación de seis denuncias a la Libertad Avanza por violación de la veda electoral a través de actos de captación de votos en actos de ANSES y PAMI

En su carácter de apoderado del Frente de la Victoria, el Doctor Armando Felipe Cabrera, explicó que se radicaron seis denuncias por distintos actos de violación a la veda en el marco de la Ley Electoral.

Este tipo de veda del Código Electoral (artículo 64 quarter), comenzó a las 0 horas del primero de octubre. Se indica que por respeto democrático de equidad, los candidatos tienen prohibido participar de actos públicos de gobierno que generen adhesión de votos.

Advirtió Cabrera que: “Se produjeron participaciones de los candidatos libertarios con el organismo de ANSES y PAMI en acciones para captar votos”.

“En este caso, el Código Electoral es preciso en cuanto a las sanciones como la inhabilitación a ser candidatos a cargos políticos de 1 a 10 años. Y si siguen violando la ley, tendrán sanciones de inhabilitación para ser candidatos”, puntualizó.

Como apoderado del Frente de la Victoria, el Doctor Cabrera precisó que hay reglas por respetar y el Código Electoral, en su artículo 64 quarter, expresamente prohíbe estos tipos de actos 25 días antes de las elecciones.

Confirmó así la radicación de seis denuncias y manifestó: “Además se emitió un acta de la Junta Electoral Nacional, del día 16 de octubre, en la cual se insta a los partidos políticos a dar cumplimiento al Código Electoral, so pena de aplicar sanciones”.

“No obstante esto, se realizaron actos en Herradura, Misión Laishí y en otros lugares, tanto con el candidato Atilio Basualdo, como con el presidente de la LLA López Tozzi”, alertó.

De esta manera, estima Cabrera que: “La Junta Nacional Electoral tendrá que identificar a quienes son los actores intelectuales y materiales que cometieron estos actos después del 1 de octubre”.

Consideró que la ley está para cumplirla. “Estamos acostumbrados a que el presidente Milei no cumpla la ley, ni la constitución”, arremetió.

Fue categórico al subrayar que el Peronismo siempre fue esclavo de la ley. “Siempre hemos cumplido en el marco democrático. En este caso, no entiendo por qué la justicia no toma medidas hasta ahora, con seis denuncias hechas violatorios a la veda”.

“Esperemos que se suspendan los operativos de captación de votos del ANSES y PAMI con el candidato Basualdo y el presidente de la LLV López Tozzi”.

“Ellos están sistemáticamente mezclando actos institucionales con actos partidarios utilizando los organismos que manejan en la Provincia. Esto tiene que cesar. La Junta Nacional Electoral debe garantizar la imparcialidad en el proceso de veda”.

“No debe haber actos públicos de gobierno para captación de votos. En este caso el PAMI y ANSES con el candidato Atilio Basualdo buscan votos con trámites absolutamente gratuitos. Esto está comprobado y acreditado”, evidenció Cabrera.

Código Electoral

Artículo 64 quater. Publicidad de los actos de gobierno. Durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten.

Queda prohibido durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten.

El incumplimiento de este artículo será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 bis previsto en el presente Código.



















