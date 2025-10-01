“El Peronismo sigue tan vigente como siempre, y tiene los mismos odiadores de siempre”

La concejal del Partido Justicialista y referente de la agrupación “Compromiso Formoseño”, María del Carmen “Petu” Argañaraz, reafirmó la vigencia del Peronismo en vísperas del Día de la Lealtad Peronista.

En una entrevista en el programa “De esto sí se habla”, transmitido por el canal de streaming Quién TV, Argañaraz anunció la convocatoria para conmemorar el Día de la Lealtad este viernes 17 de octubre a partir de las 18 horas en el Estadio Cincuentenario en Capital.

La concejal destacó que el 17 de octubre marca el nacimiento del Movimiento Nacional Justicialista, un espacio que “siempre se transforma, crece y se adapta a los tiempos actuales”.

“Hoy, más que nunca, debemos redoblar esfuerzos con firmeza. Ser tibio es igual a ser traidor. Hay que salir a defender los derechos conquistados, el trabajo, la producción nacional y nuestro país”, enfatizó.

Argañaraz expresó su preocupación por el impacto del gobierno de Javier Milei: “Recién van dos años del gobierno nacional libertario y parece una eternidad. Lo mal que hace a los argentinos y argentinas”.

Criticó la falta de inversión en obras, industrias, producción y empleo, así como la ausencia de un presupuesto nacional presentado, algo inédito en la democracia. Además, alertó sobre el endeudamiento futuro y la pérdida de soberanía económica e independencia nacional.

La edil instó a la militancia a participar en el acto del 17 de octubre para “reafirmar nuestras convicciones, nuestra unidad y solidaridad”.

En este contexto, destacó la importancia de escuchar las palabras del conductor del movimiento, Gildo Insfrán, y defender el modelo político que representa.

En un año electoral, Argañaraz subrayó el rol de los candidatos a diputados nacionales por Formosa del Frente de la Victoria, Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, quienes “defenderán desde el Congreso los logros provinciales y los derechos de todos los argentinos”.

“No es una elección más”, afirmó. Sobre la vigencia del peronismo, resaltó: “El peronismo sigue tan vigente como siempre, y tiene los mismos odiadores de siempre”.

En respuesta a las críticas, señaló que “hay un sector de la sociedad que ha perseguido esta ideología. Ven mal los derechos sociales, de los trabajadores, los derechos conquistados, el voto femenino”.

Recordó que la nueva Constitución Provincial incorpora los derechos adquiridos, reafirmando el compromiso con estas conquistas.

Finalmente, “Petu” Argañaraz llamó a la ciudadanía a movilizarse al Estadio Cincuentenario para respaldar a los candidatos del Frente de la Victoria, a quienes describió como “de trayectoria, representativos del pueblo y defensores del modelo que encabeza Gildo Insfrán”.







