Secuestraron tres motos en distintos procedimientos

Fueron resultados de un prolijo trabajo

Integrantes de la fuerza provincial secuestraron tres motocicletas sustraídas en la ciudad de Formosa y Clorinda, en el marco de las actividades preventivas y de investigación.

La primera intervención se concretó el domingo último, cuando personal de la brigada investigativa de la Delegación de la Unidad Regional Uno en el Distrito Cinco tomó conocimiento sobre la denuncia por la sustracción de una moto Brava Nevada en el barrio El Porvenir, de la capital provincial.

Los policías realizaron las averiguaciones y el lunes por la mañana establecieron la identidad del presunto autor y secuestraron el rodado que llevaba por calles internas del mismo barrio.

Luego los integrantes de la Subcomisaría Namqom, en el marco de un trabajo de investigación que incluyó recorridas y entrevistas a vecinos, hallaron abandonada una Zanella ZB, en un camino alternativo que conduce al vaciadero municipal del barrio San Antonio Dos, la cual fuera sustraída en el barrio Parque Norte,

El último caso se concretó durante recorridas por calles internas del barrio Libertad de la ciudad de Clorinda, donde demoraron a una mujer que conducía una Keller. Al verificar los números de motor y chasis en la base de datos de la Dirección General de Informática, se estableció que registraba pedido de secuestro activo.

En todos los casos, las motocicletas fueron trasladadas hasta las dependencias policiales y entregadas a sus propietarios, quienes agradecieron las rápidas intervenciones.