Ortega: “La conducción del radicalismo formoseño ha muerto este domingo”

Lo afirmó el concejal de Clorinda, Carlos Ortega, al analizar las elecciones legislativas nacionales del domingo pasado, en un balance que combinó el plano local con el nacional.

En Clorinda, el Frente de la Victoria obtuvo un contundente 64 % de los votos. Sin embargo, Ortega expresó su desencanto por los resultados a nivel país: “Nos llama la atención, porque estábamos muy esperanzados con un cambio de rumbo. “Este Gobierno Nacional castiga a los formoseños de manera impresionante”.

Alertó que la nueva composición del Congreso incluirá legisladores que defenderán el ajuste de Milei, considerarán a jubilados y discapacitados como un problema, negarán a las provincias rutas nacionales en condiciones y reducirán aún más los recursos de los formoseños, intentando hostigar al gobernador Gildo Insfrán.

Para Ortega, Insfrán “es quien marca el rumbo del Modelo Formoseño”, frente a un Estado Nacional que abandona al pueblo y ni siquiera entrega sillas de ruedas a los necesitados.

Aun así, llamó a triplicar esfuerzos: “Hay que trabajar el triple, dar batalla al sistema nacional. La gente se dará cuenta tarde o temprano de lo que está sucediendo”.

“Nuestro pueblo formoseño da orgullo. La mayoría acompañó el Modelo Formoseño y a nuestro gobernador, que comparte la visión de militar tres veces más y convencer de que el modelo de Milei ya fracasó. Es cuestión de tiempo”, confió.

Subrayó que el 75 % del electorado no votó a Milei, y que 12 millones de abstenciones marcan el mayor ausentismo en legislativas de medio término desde 1983.

Denunció también la “colonización” externa: “Un jefe del Tesoro norteamericano marca la cotización del peso. Esto asusta y lo pagaremos en algún momento. Hoy respetamos la democracia, pero seguiremos militando para que la gente no se equivoque más”.

UCR - Formosa

De extracción radical, fue tajante: “Nuestro partido, la UCR, ha pagado las consecuencias. La conducción del radicalismo de Formosa ha fallecido este domingo. Se quedaron sin bancas de concejales en la capital, perdieron un senador y un diputado nacional en manos de un peronista que desvió el camino”, lamentó.



