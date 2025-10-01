Recuperaron materiales de construcción y detuvieron al autor del ilícito

• También aprendieron a otro sujeto por lesionar y amenazar a su pareja

Efectivos de la Subcomisaría del barrio Colluccio recuperaron un hacha y una carretilla sustraídas del barrio San Andrés II, además de detener al ladrón y demorar a otro sujeto acusado de lesionar y amenazar a su ex pareja.

El lunes último, los policías de la brigada investigaban la sustracción de herramientas en el mencionado conglomerado habitacional y establecieron que estaban en una vivienda del San Isidro Labrador.

Durante la entrevista, los propietarios del inmueble admitieron haber comprado los objetos a un sujeto, sin conocer la procedencia y los entregaron; mientras que en la continuidad de la investigación detuvieron al presunto autor del hecho, un hombre de 28 años.

Por otra parte, los uniformados tomaron conocimiento de un caso de violencia de género en el barrio Illia I.

Allí acompañaron y contuvieron a una mujer que fue golpeada y lesionada por su ex pareja de 47 años, quien terminó detenido.

En ambos casos, los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



