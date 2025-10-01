Concejales aprobaron cambio de nombre a Villa del Carmen

Este proyecto fue presentado por el Bloque Justicialista que retomó uno del 2023 del mismo bloque encabezado entonces por el exconcejal Hugo “Cacho” García y retomado durante septiembre por la Comisión de Legislación que encabeza Beatriz “Kita” Segovia.

Esta iniciativa, impulsada por el Bloque Justicialista junto a los vecinos y vecinas del barrio, refuerza el sentido de identidad y pertenencia de nuestra comunidad que crece, se organiza y elige cómo nombrarse.

El instrumento modifica el nombre de las arterias ya que coinciden con calles de otros sectores de la capital.

Nombres como Dr. Alberto Zorrilla, Arturo Iglesias Páis, Jorge Santander, Pedro Acosta Román, Maestra Rosa Minguito, Dr. Diego Gorvein, Ramón Francisco Giménez, Saturnino López, Yolanda Rafart, Mario Bejarano, Ramón Lugo, Rafael Rumich y Virginia Páez serán las identificaciones que ahora tendrán las calles del barrio.

El fotógrafo Ramón Maldonado fue uno de los profesionales consultados en lo referente a las aves que habitan nuestra zona al ser autor de material de investigación e imágenes de la fauna avícola autóctona y en estado natural de Formosa.

“Desde nuestro espacio seguimos promoviendo políticas que nacen del territorio, escuchando a la gente y transformando en realidad sus propuestas”, señaló junto a los frentistas la edil justicialista María “Petu” Argañaráz.















