El Oeste Formoseño Ratificó el Modelo Provincial con un Histórico y Contundente Respaldo

Se destaca la extraordinaria e inevitable victoria obtenida en los departamentos del Oeste Provincial en el marco de las elecciones celebradas el pasado 26 de octubre.

Los resultados consolidados en esta importante región de la provincia reflejan una adhesión masiva y sostenida al Modelo Formoseño, que prioriza el desarrollo equitativo y la justicia social en todo el territorio. Los altos porcentajes alcanzados en departamentos como Ramón Lista, Matacos y Bermejo, son la clara evidencia de que las políticas de inclusión, infraestructura y soberanía territorial impulsadas por el Gobernador han calado hondo en el sentir de sus habitantes.

Los porcentajes obtenido demuestran el contundente apoyo del electorado del Oeste no solo garantiza la continuidad del proyecto provincial, sino que también legitima la visión federal y de arraigo que promueve el Dr. Insfrán, llevando obras, servicios y oportunidades a las comunidades más alejadas de capital.

Estos resultados históricos son un voto de confianza explícito en la gestión del Gobernador y en su capacidad para seguir transformando la realidad de la provincia a pesar de los contextos nacionales.

Como Actor social comprometido con los comprovincianos, celebro esta victoria, la cual se erige como un pilar fundamental del triunfo general en la provincia. La lealtad y el acompañamiento inquebrantable de los comprovincianos del Oeste constituyen el motor para redoblar el compromiso con el Modelo Formoseño, garantizando que el desarrollo continúe llegando a cada comunidad.

Contador Ajchura Julián



