El Colorado: La Policía esclareció un ilícito en la zona del camping municipal

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Hurto y estelionato”

Efectivos de la Comisaría Sargento Pedro Barraza detuvieron a un sujeto y secuestraron un freezer y una hamburguesera, que fueron sustraídos de un local comercial del camping municipal de El Colorado.

El propietario del negocio denunció el hecho y los policías realizaron la investigación, que incluyó entrevistas a vecinos y verificación de las secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad.

Después los policías establecieron la identidad del presunto autor y que los bienes fueron vendidos a un vecino, quien entregó los objetos en forma voluntaria al tomar conocimiento de la procedencia ilegal.

Luego observaron al presunto autor en inmediaciones al lugar y lo detuvieron; mientras que los secuestros y el aprehendido fueron trasladados hasta la dependencia, donde quedaron a disposición de la Justicia provincial.








