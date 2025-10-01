Se realizará la 60° edición del curso de manipulación segura de alimentos

Una nueva capacitación gratuita, organizada por el Gobierno de la provincia de Formosa, dirigida a las personas de la Capital y del interior, que necesitan obtener el carnet habilitante para trabajar en alguna de las etapas de la cadena agroalimentaria.

En el marco de las acciones que impulsan la promoción de la seguridad alimentaria, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, llevará a cabo la 60° edición del curso de manipulación segura de alimentos, una instancia formativa que da acceso al examen para la obtención del carnet de manipulador de alimentos.

La capacitación, completamente gratuita, se desarrollará con modalidad virtual, en dos jornadas consecutivas, los días martes 21 y miércoles 22 de octubre, en el horario de 8.30 a 11.30 horas.

“Podrán participar todas las personas que necesiten obtener el carnet de manipulador de alimentos, un requisito establecido por el Código Alimentario Argentino, para los trabajadores que intervienen en la producción, elaboración, transporte y comercialización de alimentos”, comentó al respecto el director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, el ingeniero José González.

Quienes deseen inscribirse podrán hacerlo ingresando al link https://forms.gle/mLDUZLoqoND1DYw99. También al QR difundido a través de las redes sociales.

Seguidamente, amplió que el carnet “es de alcance nacional”. Por lo tanto “las personas que lo obtengan, quedan habilitadas para realizar cualquier actividad que interactúe con alimentos o materias primas, en cualquier etapa de la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta la venta, en cualquier lugar de la Argentina”.

“Por eso, además, desde esta capacitación se apunta a brindar los conocimientos básicos necesarios para quienes deban manipular alimentos: productores, elaboradores, transportistas, comerciantes y personal gastronómico, entre otros”, subrayó.

Durante el primer día del curso, se abordarán los temas: marco normativo de la Ley 18.284 del Código Alimentario Argentino (CAA), conceptos generales, alimentos seguros y las cinco claves de la inocuidad.

En tanto que, en el segundo encuentro, los contenidos incluirán: Alimentos Libres de Gluten (ALG), Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Al finalizar la capacitación, los participantes “podrán rendir el examen de forma presencial, en las oficinas de nuestra Dirección, ubicadas en la calle Pringles 346”, señaló González.

Y destacó para cerrar, que este curso forma parte de las políticas públicas trazadas por el Gobierno de la provincia de Formosa, en este caso, en materia sanitaria, teniendo en cuenta que la manipulación segura de los alimentos “es una herramienta fundamental para garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos, prevenir enfermedades y proteger la salud de los consumidores”.



