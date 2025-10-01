Este jueves y viernes inicia el Programa de Fortalecimiento Comercial 360°

Una iniciativa gubernamental busca equipar a los comercios locales con herramientas de liderazgo y estrategias de venta omnicanal para enfrentar los nuevos desafíos del mercado.

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Comercio y Desarrollo, anuncia el inicio del Programa de Fortalecimiento Comercial 360°, diseñado para brindar herramientas clave a las empresas y comercios de la provincia.

El evento consistirá en dos jornadas de charlas-taller que se desarrollarán los días 23 y 24 de octubre, de 17 a 19 horas, en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino, y estará a cargo de la consultora en marketing estratégico, negocios y formación Fernanda Cosentino y del psicólogo empresarial Renato Zecchini.

Este programa nace con el objetivo de apoyar a los comercios formoseños en un contexto de transformación digital y desafíos económicos, ofreciendo capacitación en áreas críticas para la competitividad y el crecimiento.

Cronograma de las jornadas

Según se informó, la jornada uno se denomina “Liderazgo y visión comercial” y se hará el jueves 23 de octubre.

Se trata de un espacio dedicado a reforzar que las ventas no dependen únicamente de los precios, sino de la motivación del equipo y la claridad de las estrategias, abordándose conceptos de liderazgo comercial (cómo inspirar y guiar a los equipos en tiempos de cambio) y atención al cliente analógica y digital (técnicas para combinar la cercanía tradicional con las nuevas herramientas digitales).

En tanto, la jornada dos se titula “El futuro ya está vendiendo”, se realizará el viernes 24 de octubre y está orientada a la implementación de estrategias de venta modernas e indispensables.

En ese marco, se tratarán aspectos relativos a las ventas online (cómo crear una vidriera digital efectiva sin perder la identidad local) y omnicanalidad (integración de los canales presencial, telefónico, digital y emocional en una estrategia de venta unificada y coherente).

“Estas jornadas no son sólo capacitaciones; son dos llaves para abrir nuevas puertas en el comercio formoseño. La primera es liderar con confianza, y la segunda, vender en todos los canales con inteligencia”, destacó el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza.

En ese sentido, remarcó que “se trata de una nueva inversión estatal para apuntalar al sector privado” y confirmó que el Programa de Fortalecimiento Comercial 360° continuará en los próximos meses con nuevas instancias de formación, entre otras herramientas, reafirmando el compromiso del Gobierno de Formosa de potenciar el desarrollo y el crecimiento de las pymes locales.

La inscripción es gratuita, a través del siguiente enlace: https://bit.ly/PFC360, y para más información pueden dirigirse a la Dirección de Comercio y Desarrollo, situada en José María Uriburu 820 de la ciudad capital.



