Con buenas ventas el Mercado Comunitario de Emprendedores celebró el Día de la Madre

El Mercado Comunitario de Emprendedores realizó una edición especial de ventas en las instalaciones del Galpón “G” con motivo de los festejos por el Día de la Madre. Esta jornada también se replicó en la localidad de Las Lomitas, de manera simultánea.

El subsecretario de Empleo, Rodrigo Sandoval, se hizo presente en la feria de Capital y al dialogar con AGENFOR, destacó el esfuerzo de los participantes. “Estuvimos en el Galpón G y también en Las Lomitas de manera simultánea, con la feria por el Día de la Madre”, expresando que “estamos contentos porque hubo afluencia de gente”.

Sandoval resaltó que la realización de la feria durante la tarde del sábado 18 fue a solicitud de los propios comerciantes, comentando que “fue algo a pedido del emprendedor y por eso cumplimos con ellos”.

Además, puso en valor la preparación constante de quienes exponen y sobre todo, hizo hincapié en que “se trata de un espacio más de comercialización y de buena atención”, marcando que “nosotros buscamos que el emprendedor esté bien atendido y tenga su lugar armado, porque de eso se trata también la presencia del Estado”.

En ese sentido, el funcionario diferenció que “no es dar todo”, afirmando que “ese no es nuestro concepto, sino que es poner las condiciones necesarias y la otra parte la pone el emprendedor, que es el privado”.

De esta manera, el Subsecretario recordó que este apoyo se extiende a emprendedores de diferentes puntos de la provincia, mencionando a “Las Lomitas, Pirané, Laguna Blanca, Herradura y la Capital”.

Economía local, empleo y lucha contra la recesión

Asimismo, Sandoval también se refirió a la actualidad económica y el rol de las políticas provinciales, remarcando que en Formosa “se trabaja con el privado mutuamente y cada uno entiende los roles y las funciones que tienen”.

A su vez, destacó la labor de la Casa del Emprendedor, un espacio para quienes buscan una nueva oportunidad laboral y comentó que “se acerca gente que a lo mejor perdió el trabajo y estamos en una economía muy difícil, a nivel nacional”.

Sin embargo, remarcó que “en Formosa el empleo está indicando muy buenos números, en los últimos meses de abril y mayo, hubo un crecimiento del empleo registrado por la construcción y el sector privado”, añadiendo que “también tuvimos la tasa más baja de desempleo en la región NEA y a nivel país”.

Atribuyó estos resultados a la obra pública que “se pudo mantener gracias que el Gobierno de Formosa la continuó” e hizo posible la creación de “768 puestos de trabajo”.

Finalmente, resaltó que la articulación entre organismos provinciales como la Subsecretaría de Desarrollo Económico, de Empleo y de Economía Social, “permite que se estimule la economía y el consumo y obviamente permite que haya producción y por lo tanto, empleo”.

Y marcó que “nosotros intentamos luchar contra la recesión que agredemente se ha creado a nivel nacional para poder combatir la inflación”.



