Recuperan tres bicicletas robadas y detienen a un hombre en distintos procedimientos

Los controles se desarrollaron en el ámbito capitalino y en el interior provincial

Efectivos de la Policía de la provincia de Formosa lograron recuperar tres bicicletas robadas y aprehender a un hombre, en el marco de dos procedimientos realizados en la ciudad capital y en la localidad de San Martín Dos.

El primer operativo se concretó el martes por la tarde, cuando integrantes de la Subcomisaría del barrio Colluccio tomaron conocimiento de la sustracción de una bicicleta.

Tras iniciar las tareas investigativas y con la colaboración de vecinos, se estableció que una mujer del barrio Fray Salvador Gurrieri había adquirido el rodado de buena fe.

Al ser informada de la situación, la vecina entregó voluntariamente la bicicleta a los efectivos, quienes además, detuvieron al presunto autor del hecho.

En tanto, personal de la Comisaría San Martín Dos investigaba la sustracción de dos bicicletas en el barrio centro, de esa localidad.

Como resultado de las pesquisas, se determinó que los rodados se encontraban en la Colonia Osvaldo Quiroga y durante recorridas por la zona, los efectivos hallaron las dos bicicletas abandonadas entre las malezas.

En ambos casos, las bicicletas recuperadas y el detenido fueron trasladados a las respectivas dependencias policiales, a disposición de la Justicia provincial.



