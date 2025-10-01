Sorprendieron a un hombre con bien robado

Dos procedimientos policiales culminan con un detenido y elementos recuperados en Formosa y Laguna Blanca

La Policía de la provincia de Formosa concretó dos intervenciones que permitieron la detención de un hombre, el secuestro de un perfil metálico y una motocicleta, en hechos ocurridos en distintas localidades.

El primer procedimiento, se llevó a cabo en horas tempranas de la mañana del martes último, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Séptima realizaban recorridas preventivas por calles internas del barrio El Porvenir donde sorprendieron a un sujeto trasladando un perfil.

Con el desarrollo de la investigación, los policías lograron establecer que el joven, de 20 años, sustrajo el perfil de una casa del barrio Luján.

Por otra parte, la damnificada se presentó en la comisaría y radicó la denuncia, lo que permitió avanzar con las actuaciones judiciales.

La segunda intervención fue cuando integrantes de la Brigada Investigativa de la Comisaría Laguna Blanca realizaban averiguaciones por la sustracción de una motocicleta, en la localidad de Laguna Naineck.

Durante la investigación hallaron la Motomel Blitz, de 110 cilindradas, oculto entre las malezas en una zona boscosa, del barrio San Antonio.

En ambas intervenciones, los secuestros y detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial a disposición de la Justicia provincial.



