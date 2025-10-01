Amenazo con un arma de fuego a su pareja y fue puesto a disposición de la Justicia

Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Amenaza con el uso de arma de fuego en contexto de violencia de género”

Integrantes de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini, del barrio Colluccio, detuvieron a un hombre, tras un allanamiento, en el marco de una causa por amenazas con arma de fuego.

Días atrás, una mujer, de 44 años, denunció que su pareja la había amenazado con un arma de fuego.

Ante esta situación, agentes de la Oficina de Género y Violencia Intrafamiliar, de la mencionada Subcomisaria, brindaron contención a la víctima, al tiempo que se iniciaron las actuaciones procesales correspondientes.

El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Sergio Felipe Cañete, quien ordenó el allanamiento.

La medida judicial fue concretada por efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini y de la Dirección General de Policía Científica, en una vivienda ubicada sobre la calle Catamarca, del barrio Liborsi.

Durante la requisa, se logró la detención del hombre, de 43 años, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

En tanto, los policías continúan la investigación para lograr el secuestro del arma de fuego mencionada en la denuncia.



