Multitudinario festejo del Día de la Madre en Las Lomitas organizado por la Unidad Justicialista

Por el Día de la Madre la Unidad Justicialista de Las Lomitas organizó un bingo y show músical, donde hubo una participación de más de cinco mil personas en el Predio de Fútbol Infantil.

El dirigente justicialista y concejal electo, Jorge Martínez Meza, acompañó el evento y destacó “la gran convocatoria”, comentando que se entregaron “importantes premios como dos motocicletas cero kilómetros y bicicleta”.

Pero sobre todo, resaltó que “el premio mayor fue poder agasajar a todas las madres”, marcando la presencia del Gobierno de Formosa, gestión del gobernador Gildo Insfrán, “que siempre está presente y hace llegar su saludo afectuoso para ella”.

Sin embargo, lamentó que “a nivel local no hubo festejos”, subrayando que “Las Lomitas hoy por hoy tiene una Municipalidad que no tiene una conducción, ni tiene un manejo como debería ser y está ausente”.

Y consideró que “los lomitenses nos sentimos desprotegidos a nivel local, pero gracias a Dios, a nivel provincial tenemos un Gobernador que acoge a todos los ciudadanos”.

Por su parte, Verónica Enrique, emprendedora y quién asistió a la fiesta, resultó ganadora de la última jugada de la lotería familiar; y por eso “agradeció a los organizadores por el agasajo”.

Asimismo, valoró “los espacios que se generan para que podamos sacar a la venta nuestros productos”.







