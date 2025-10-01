El Justicialismo formoseño celebró el Día de la Madre con más de 600 personas en el Polideportivo La Paz

El sábado 18, el Partido Justicialista de Formosa celebró una tarde llena de alegría, música y sorteos en el Polideportivo La Paz, celebrando el Día de la Madre.

Acompañaron la jornada los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria, quienes compartieron con las familias y se sumaron al agasajo tan especial.

Al respecto, la doctora Cecilia Guardia Mendonca, militante justicialista, destacó que “fue un éxito rotundo el festejo”, puntualizando que “hubo más de 600 personas participando”.

Señaló que la celebración contó con la presencia de emprendedores y actividades recreativas para los más chiquitos con pinta caritas, colorear y diversos tipos de manualidades, para que jueguen mientras las madres disfrutan.

Asimismo, subrayó que “disfrutaron con espectáculos en vivo, sorteos y el acompañamiento de nuestros candidatos a los diputados nacionales del FdV, Fabián Cáceres y Camilo Orrabalis”.

De esta manera, indicó que “fue también una oportunidad para conocer a nuestros candidatos”; por eso agradeció a Cáceres y Orrabalis “por acercarse a compartir con la comunidad”.

Y al concluir, deseó “un feliz bendecido día a todas las madres formoseñas”.



