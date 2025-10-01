Mes Rosa: El centro de salud “Héctor Pastor” se sumó a las charlas de concientización sobre el cáncer de mama

En el marco del Octubre Rosa, mes dedicado a la concientización y sensibilización sobre el cáncer de mama, el centro de salud “Héctor Pastor” del barrio Lote 4 de la Capital se sumó a las charlas informativas que se vienen realizando desde el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa.

Fue en la mañana de este viernes 17, en las instalaciones del centro sanitario, con organización del Área de Obstetricia a cargo de la licenciada Griselda Colman.

La Agencia de Noticias Formosa llegó al lugar y dialogó con la directora del centro de salud, la odontóloga Yamila Villagra, quien precisó que no solo este mes, sino “desde siempre se viene trabajando muy fuerte en lo que es prevención dentro de la atención primaria de la salud”.

Esto es así porque estos centros “son el lugar donde más se captan distintas enfermedades”, por lo tanto, “tratamos de realizar la mayor promoción posible”.

Aclaró que si bien en esta oportunidad se trató en específico sobre el cáncer de mama, “por lo general se hacen este tipo de charlas tanto en el centro de salud, como así también en los colegios y jardines de infantes”.

Por ejemplo, comentó que “contamos con el Servicio de Odontología, con el cual llegamos a los colegios para brindarles charlas informativas sobre la importancia de la salud bucal y se les hace entrega de pastas dentales y cepillos de dientes”, agregando que “otro de los servicios que llega a las unidades educativas es el de Psicología”.

Del mismo modo, se brindan atenciones kinesiológicas y obstétricas, además de que se dispone del gimnasio terapéutico, al cual asisten pacientes del lugar y de las zonas aledañas.

“La enfermería se encuentra habilitada las 24 horas con la prestación de un servicio comprometido de sus profesionales, como así también las guardias médicas y el servicio de vacunación”, añadió.

Por su parte, una expaciente de cáncer de mama, Julia Riquelme, compartió su historia, contando que “primero aparecieron los nódulos y llegaron los primeros síntomas, después hice las quimios y luego la operación. Eso fue hace un año, pero hace un mes me dieron el alta médica. Ahora ya me crece el cabello y cuento con medicamentos para cinco años”, realzó.

“Enterarme que tenía cáncer no fue tan duro para mí, sí para mi familia”, confesó y remarcó: “Yo decidí seguir, luchar y hoy puedo decir que vencí a la enfermedad, por eso, a las personas que están pasando por esto, les digo que la fuerza de voluntad es muy importante y la lucha, porque en Formosa tenemos tanto la atención como la medicación”, cerró.



