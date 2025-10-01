Se realizó la charla sobre líneas de créditos y servicios financieros del Banco Formosa

Con el objetivo de acercar herramientas financieras que impulsen el desarrollo de los negocios locales, se llevó a cabo la charla “Impulsá tu Negocio: conoce las líneas de créditos y servicios financieros del Banco Formosa”, una iniciativa conjunta entre el Banco Formosa, el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Agencia de Desarrollo Empresarial.

El encuentro tuvo lugar este miércoles 15, en el Galpón “G” del Paseo Costanero, y convocó a emprendedores, profesionales y representantes de pequeñas y medianas empresas interesados en conocer las distintas alternativas de financiamiento y servicios que la entidad bancaria pone a disposición del sector productivo provincial.

Estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Económico; presidente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Jorge Antueno; el gerente general del Banco Formosa, Daniel Padín; subgerente Comercial, Jorge Yah Yah; el gerente de Clientes y Canales, Manuel Coco; el gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, contador Guillermo Arévalo; la presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa, Norma Ríos y representantes de cámaras empresarias.

Durante la jornada, el equipo del Banco Formosa presentó su oferta de productos y líneas de crédito, explicando la forma de operar cada servicio, sus características y las ventajas que ofrece cada instrumento financiero.

El encuentro se enmarcó en el trabajo articulado entre organismos públicos y privados que promueven el desarrollo económico de la provincia, con el fin de brindar información práctica y accesible sobre cómo acceder a herramientas financieras que potencien los proyectos locales.

En ese sentido, el gerente de la ADE, contador Guillermo Arévalo destacó que “este tipo de espacios permiten acercar al sector empresario y emprendedor las herramientas necesarias para transformar ideas en proyectos sostenibles, fortaleciendo el entramado productivo de Formosa”.

La actividad reafirma el compromiso por parte del gobierno provincial y de las cámaras empresarias de seguir acompañando a los distintos sectores económicos con capacitación, asesoramiento y acceso al financiamiento, contribuyendo al crecimiento y la consolidación de los emprendimientos en la provincia.



