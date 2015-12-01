Se activaron las querellas contra la diputada Neme .

El ahora exvice presidente de la A. M. F. E. P. J. por dos periodos, y actual Director Nacional de la Comisión Nacional del Funcionariado Judicial (C.N.S.) de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Pública (F.A.M.), Dr Carlos A. Veloto, informó que luego de casi un año de letargo por el Juez Guillen (JIC N° 3) con un reciente fallo de la Cámara Primera en lo Criminal se activaron las querellas que iniciaron los integrantes de la C. D. De la asociación mencionada contra la legisladora multicolor Ana Gabriela Neme, luego de que el juez de primera instancia cercenara el derecho de los mismos por no considerar delito a las calumnias e injurias vertidas contra los accionantes en supuesta connivencia con el gobierno provincial en la figura del Dr Gildo Insfran, que, de acuerdo a la denuncia de la legisladora naranja, el Gobierno Provincial les depositó en cuentas de la Asociación más 3 mil millones de pesos.

Ahora la exconcejala y actual diputada provincial deberá comparecer en tribunales donde deberá mostrar las pruebas de sus denuncias o enfrentar las consecuencias de sus dichos y responder por los daños y perjuicios ocasionados.