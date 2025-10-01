Ibáñez: “Tenemos que votar el 26 y ponerle un límite al modelo de Javier Milei”

En el Día de la Lealtad Peronista, que se celebró este viernes 17 de octubre en el Estado Polideportivo Cincuentenario de la Capital y que tuvo como único orador al gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, acompañó el acto y se refirió a las elecciones que se realizarán en el país el próximo domingo 26 de octubre.

Inició expresando que lo vivido en el Cincuentenario fue “una verdadera fiesta”, marcando “la magnitud de personas que asistieron y acompañaron a la celebración del Día de la Lealtad”.

Respecto del mensaje que el gobernador Insfrán brindó en su discurso, el Ministro declaró que “ha sido muy claro y que todos los formoseños el 26 tenemos que votar y ponerle un límite al modelo de Milei”.

Para referirse a la reunión que Milei mantuvo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, opinó que las frases utilizadas por el doctor Insfrán fueron muy interesantes y acertadas para hablar de dicho momento y aludió a una conocida cita de Arturo Jauretche.

En ese sentido, esbozó que “si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende", en referencia a esa relación que apunta a dañar más al país que a ayudarlo.

“Pensamos que este 26, el pueblo argentino de forma mayoritaria, le va a decir basta a este modelo económico nacional”, cerró el Ministro de Economía de Formosa.















