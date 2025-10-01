La Policía detuvo a un sujeto, recuperó un tubo de gas y secuestró un vehículo

Fue el resultado de un prolijo trabajo.

Integrantes de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno (UR-1) esclarecieron el robo en una vivienda del barrio San Francisco, detuvieron al autor y secuestraron el automóvil que utilizó durante el ilícito.

Un vecino denunció en la Comisaría Tercera la sustracción de una garrafa de 10 kilos de su vivienda, ubicada en calle O’Higgins al 1.500 del barrio San Francisco y se iniciaron las actuaciones.

A todo esto, los investigadores de la brigada realizaron un seguimiento a las captaciones fílmicas de la zona y establecieron la identidad del presunto autor.

Después interceptaron al sospechoso en la avenida Antártida Argentina, casi Néstor Kirchner del barrio Guadalupe de esta ciudad, cuando descendía de un auto y lo demoraron.

Luego se trasladó la garrafa y el vehículo hasta la dependencia policial, donde se notificó al sujeto de 38 años de su situación procesal, mientras que el propietario recuperó su tubo de gas y agradeció el accionar policial.



