Se intimó al PAMI Formosa a la entrega de prótesis a sus afiliados





Se recordó a su Titular que, la Justicia Federal ha ordenado, por un lado, suspender en todo el País las nuevas reglas para acceder a medicamentos gratuitos y que se encuentra obligado a restituir la cobertura total a los afiliados que la Institución había suspendido durante los últimos meses del presente año-La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, informó que, una Resolución Judicial dictada por el Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza y que tiene alcance y efectos para todo el País, ordenó que las Resoluciones Nº 2431/2024 y 2537/24 dictadas durante la gestión del actual Director del PAMI, Esteban Leguízamo, que habían restringido el acceso gratuito a medicamentos solo a quienes acreditaran bajos ingresos o determinadas condiciones patrimoniales, fueron dejadas sin efecto. Para acceder al beneficio, los afiliados debían presentar un trámite de subsidio social y cumplir requisitos como no tener una prepaga, no poseer más de un inmueble o vehículos recientes, y tener ingresos menores a 1,5 haberes jubilatorios mínimos. Esa política reemplazó el esquema anterior, bajo el cual todos los afiliados contaban con cobertura del 100% para los medicamentos esenciales. La nueva disposición judicial restablece ese beneficio mientras se resuelve el fondo de la cuestión. El fallo también advierte sobre posibles consecuencias irreparables si se interrumpe o demora la provisión de medicamentos, lo que afectaría directamente la salud de los jubilados. Por otro lado, la Justicia mantiene activas multas diarias (“astreintes”) de entre $100.000 y $300.000 contra el PAMI y algunos funcionarios, por no haber cumplido plenamente con medidas previas. En tanto, la Cámara Federal de Mendoza ratificó recientemente que la obra social no acreditó fehacientemente el cumplimiento de las órdenes judiciales anteriores. Con esta nueva decisión, el PAMI deberá garantizar el acceso inmediato y sin restricciones a los medicamentos esenciales a sus más de 5 millones de afiliados en todo el país, hasta que se resuelva definitivamente la causa. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, confirmó que, si bien la Resolución Judicial aún no está firme, ya que el PAMI presentó una Apelación, hasta que se defina la situación de fondo, este Organismo Nacional, está obligado a brindar la cobertura total en materia de salud a los jubilados y a dejar sin efecto los requisitos adicionales que venían siendo exigidos, lo cual, representa un real alivio para millones de jubilados que habían visto restringido su acceso a los medicamentos, prótesis y otros beneficios durante los últimos meses del presente año, “por lo que, sugirió que ante cualquier negativa por parte del PAMI Formosa, concurran a la Sede de la Defensoría del Pueblo sito en calle Padre Patiño Nº 831 o se comuniquen a sus líneas telefónicas 370 4 436379 / 436320 y/o a los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar.