El gobernador Gildo Insfrán inaugurará la Plazoleta “Héroes de Malvinas” en un nuevo aniversario de la gesta nacional

Esta obra no solo representa una mejora urbanística para la ciudad, sino que constituye un acto de estricta justicia histórica y un reconocimiento permanente a la entrega de nuestros combatientes y veteranos de guerra.

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezará este miércoles 1° de abril, a las 18.45, el acto de inauguración de la flamante Plazoleta “Héroes de Malvinas”.

El nuevo espacio público, ubicado en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y Pantaleón Gómez de la ciudad capital, se erige como un sitio de honor y reflexión para toda la comunidad formoseña.

La ceremonia oficial se llevará a cabo como antesala a la jornada del 2 de abril, fecha en la que nuestro país honra con profundo respeto a quienes participaron de la gesta en el Atlántico Sur.

Plazoleta “Héroes de Malvinas”.

El proyecto integral, además del área dedicada a los caídos en combate y a los veteranos, cuenta con senderos de circulación, sectores de estar con pérgolas y bancos, iluminación led y parquizado.

Un elemento distintivo de este nuevo punto de encuentro son los murales conmemorativos, entre los que destacan la silueta de un soldado y la representación de las Islas Malvinas.

Estas expresiones artísticas refuerzan el sentido pedagógico de la obra, manteniendo vivo el reclamo de soberanía y el homenaje diario a los protagonistas de nuestra historia contemporánea.







