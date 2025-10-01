Detuvieron a un sujeto con cocaína y marihuana

Fue durante el operativo de seguridad ciudadana

Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a un hombre con varios envoltorios de marihuana y cocaína, en el barrio La Tosca de Los Chiriguanos.

El miércoles por la noche, los integrantes de la subcomisaría de esa localidad realizaban recorridas preventivas por calles internas de la zona, cuando advirtieron que un sujeto intentó darse a la fuga y lo detuvieron.

Al solicitarle que exhiba sus pertenencias, se constató que tenía en su poder cinco envoltorios con estupefacientes.

Después el personal de la Delegación Drogas Peligrosas, Ingeniero Juárez, constataron mediante el reactivo químico que se trataban de cocaína y marihuana.

El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



