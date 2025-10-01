La Municipalidad trabajó simultáneamente en la limpieza de desagües pluviales en seis barrios capitalinos





En el inicio de semana, diferentes cuadrillas del Municipio se adentraron a las calles de conglomerados capitalinos para la optimización de servicios, encabezando los trabajos fundamentalmente con la puesta a punto y limpieza de canales de distintos caudales, sumando la recomposición de calles en sectores puntuales.

Equipos de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, con la colaboración de cooperativistas, emplazaron su retroexcavadora de cruce al brazo del riacho El Pucú, en el B° 12 de Octubre, que recibe el drenaje del lugar, además del de los barrios 28 de Junio, y Salvador Gurrieri, mientras que se llevó a cabo un cuneteo con carga directa sobre Girola y Cuarta en el sector.

Por su lado, en el B° Divino Niño cuadrillas accionaron con el desbarre, cuneteo con carga directa y el levantamiento de esquineros sobre Lorenzo Winter, entre Av. Diagonal y Av. 12 de Octubre, agregando la desobstrucción de cruces de calle en la confluencia de las avenidas 12 de Octubre, Diagonal e Italia.

Efectivos hicieron lo propio también en el B° República Argentina, con el cuneteo manual y mecánico en distintos canales a cielo abierto del sector, tarea que tuvo su réplica en los barrios El Quebranto y Virgen de Luján, en el último sumando la colocación de tubos, reparación de alcantarillas y el retiro de restos de perfilado. Del mismo modo, otra cuadrilla accionó con la limpieza del drenaje pluvial en el Lote 75.

Finalmente, el perfilado de calles tuvo lugar en los barrios 7 de Mayo, Urbanización Maradona y El Porvenir, agregando en este la limpieza y movimiento de suelo,



