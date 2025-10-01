En Formosa el Frente de la Victoria se impuso con más del 57% de los votos en las elecciones legislativas

Este domingo 26, los argentinos votaron para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores, estuvieron en juego 127 bancas de diputados y 24 de senadores.

En la provincia de Formosa, el padrón estuvo conformado por 491.558 electores formoseños en condiciones de sufragar y elegir así a los dos candidatos a diputados nacionales para el Congreso de la Nación.

La jornada electoral se desarrolló con total normalidad, cerrándose los comicios a las 18 horas; y pasadas las 21 horas, se conocieron los resultados del escrutinio provisorio.

Según los datos obtenidos a través de la Dirección Nacional Electoral y el Observatorio Político Electoral del Ministerio del Interior de la Nación, en Formosa, con el 95,52% de las mesas escrutadas, el Frente de la Victoria se impuso con el 57,34%; seguido por la Alianza La Libertad Avanza con el 36,75%; Juntos por la Libertad y la República con el 3,79%; el Partido del Obrero con el 1,13% y Principios y Convicción con el 0,97%.

De esta manera, ocuparán una banca en la Cámara Baja, Graciela de la Rosa (FdV) y Atilio Basualdo (LLA).

Arribo de las urnas a la Escuela N° 66

Luego del cierre de los comicios legislativos nacionales, pasadas las 20 horas, en la Escuela N° 66 “José Manuel Estrada” de la ciudad de Formosa se empezaron a recepcionar las urnas y los bolsines, que fueron llegando hasta allí a través del Correo Argentino custodiados por las fuerzas federales y la Policía de la provincia de Formosa.

El juez federal de Formosa con competencia electoral, el doctor Pablo Morán se hizo presente en el lugar para tener de primera mano cómo se iban haciendo estas tareas.

En ese marco dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y dijo que a medida que iban llegando las urnas, éstas se fueron acomodando según un orden especial en el SUM de dicho establecimiento, que funciona como base operativa del Juzgado Federal con competencia electoral.

Esto “de manera tal de que queden bien acomodados para el día del escrutinio definitivo”, previsto que se inicie el martes 28 de octubre a partir de las 18 horas, indicó. “Así también –añadió- acumulando los bolsines, donde están las actas y certificados de escrutinio como los padrones”.

Y destacó Morán que “este es un trabajo logístico de organización y de resguardo con la intervención de las fuerzas federales y de la Provincia de Formosa para brindar la seguridad a ese recinto educativo”, donde “el voto de los formoseños estará bien custodiado”.











