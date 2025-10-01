Integrantes de los Talleres ‘Superarte’ participaron de una jornada especial por el Mes de la Inclusión

En el marco del Mes de la Inclusión, integrantes de los Talleres ‘Superarte’, espacio a cargo de la Dirección de Discapacidad de la comuna capitalina, participaron de una actividad especial denominada “Comunicar es Incluir”, la cual fue realizada por docentes y alumnos de la carrera Lic. en Fonoaudiología de la Universidad de la Cuenca del Plata.

En este taller fonoaudiológico, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro Cultural Municipal, se exploró el lenguaje, la comunicación y la expresión.

Al respecto, la directora de Discapacidad, Silvana Giménez, expresó: “En nuestros talleres ‘Superarte’ recibimos la visita de 23 alumnos que cursan la Licenciatura en Fonoaudiología en la Universidad de la Cuenca del Plata, y que están llevando a cabo sus prácticas profesionales. Desde nuestra Dirección, a través de la Secretaría de Acción Social, brindamos la iniciativa de brindar estos espacios que contribuyen a fortalecer la inclusión y la contención”.

Por su parte, la Lic. en Fonoaudiología, Evelyn Brítez, profesora de la carrera en la Universidad de la Cuenca del Plata, precisó: “Estoy a cargo de los alumnos que desarrollaron la actividad por el Mes de la Inclusión en el Centro Cultural Municipal, junto al equipo de la Dirección de Discapacidad. Este tipo de talleres para nosotros es muy importante, tanto como el rol del fonoaudiólogo para la integración de los niños y las niñas y la formación académica de mis alumnos”.

“Estamos muy contentos con la apertura que tuvimos; fue una jornada muy linda y fructífera para todos”, concluyó la profesora.



