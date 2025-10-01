La Municipalidad incorpora servicio de Wi-Fi gratuito en paradas de colectivos

El municipio capitalino, avanzando con sus políticas de innovación y modernización de la ciudad, incorporó el servicio de Wi-Fi gratuito en la parada de colectivos ubicada en la esquina de Av. 25 de Mayo y San Martín, beneficio que se implementará también en otros puntos del ejido urbano.

En ese marco, el director de Transporte de la comuna, Fabián Olivera, estuvo este viernes en la mencionada garita informando a los vecinos cómo hacer uso de este importante servicio, de manera gratuita.

“Como parte del plan de innovación y modernización de la ciudad que lleva adelante la gestión del intendente Jorge Jofré seguimos incorporando beneficios para la gente. En esta ocasión, sumamos el servicio de Wi-Fi gratuito en las paradas de colectivos. Ya estuvimos probando su funcionamiento junto a los vecinos en la garita ubicada en la esquina de San Martín y Av. 25 de Mayo, así que estamos muy contentos con este nuevo avance”, expresó el funcionario.

Anticipó que en esta primera instancia habrá cinco puntos de Wi-Fi en toda la ciudad como prueba piloto: “El servicio ya está funcionando en esta esquina de Av. 25 de Mayo y San Martín, en Av. 9 de Julio y José María Uriburu, y también lo incorporaremos frente a la Universidad Nacional de Formosa, en Pringles y Rivadavia y en la Estación Terminal de Ómnibus, que creemos que son los sectores más importantes. El objetivo es continuar posteriormente en más paradas para que los vecinos y vecinas puedan aprovechar este beneficio”, explicó.

Para concluir, Olivera destacó el funcionamiento del sistema de transporte público de pasajeros en la ciudad: “Hemos reconfigurado los recorridos de las distintas líneas según la demanda de la gente; mejorado la frecuencia; instalado refugios y garitas en distintos puntos del ejido urbano; e incorporado otros sistemas de pago, además de la tarjeta SUBE, como las tarjetas de débito y crédito. Estamos muy conformes con todo lo que estamos logrando y les agradecemos a los vecinos y vecinas por la paciencia y la confianza”, expresó.



