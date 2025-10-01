Esperan gran concurrencia a los cementerios municipales este fin de semana por el Día de los Fieles Difuntos

Desde la Dirección de Obras Privadas de la comuna capitalina informaron que los cementerios Nuestra Señora del Carmen y San Antonio estarán abiertos para visitar a familiares este fin de semana, conmemorando el Día de Todos los Santos este sábado 1 de noviembre y el Día de los Fieles Difuntos, el domingo 2.

En ese aspecto, el responsable del área, Arq. Miguel Ángel Cruz, manifestó que se espera gran concurrencia de familias a ambos cementerios, los cuales permanecerán abiertos de 7 a 18 horas: “Tanto el 1 como el 2 de noviembre son fechas muy caras a los sentimientos de los cristianos, por esa razón, desde la Municipalidad venimos trabajando para mantener en óptimas condiciones los cementerios ‘Nuestra Señora del Carmen’ y ‘San Antonio’, sabiendo que mucha gente se acercará a visitar a sus familiares”.

“Nos preparamos con mucha anticipación para recibir a la gente estos dos días, razón por la cual habrá asistencia del SIPEC y de las Comisarías Cuarta y Segunda, además de los inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal que organizarán la circulación, y el personal de la Subsecretaría de Gobierno que se encargará de la fumigación y la instalación de baños químicos”, precisó el funcionario.

Asimismo, destacó que los trabajos de reacondicionamientos comenzaron con un mes de anticipación e incluyeron limpieza de los espacios, retiro de escombros, enripiado de accesos y cuneteo.

De la misma manera, aclaró que podrán ingresar a los cementerios solamente los vehículos que estén identificados con algún carnet de discapacidad. De otro modo, los autos y motos deberán estacionarse en los espacios habilitados fuera del predio y la gente deberá ingresar caminando, a fin de evitar inconvenientes.

“Recomendamos también no dejar velas encendidas para evitar cualquier tipo de incendio ni llevar flores naturales, ya que se las suele dejar en jarrones con agua y eso permite la reproducción del mosquito transmisor del dengue”, concluyó Cruz.



