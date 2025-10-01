El Colorado: Clases de baile para adultos mayores en la Casa de la Solidaridad

Bajo la gestión del intendente Mario Brignole, se promueven diversas actividades destinadas a los adultos mayores. En esta ocasión, en la Casa de la Solidaridad, se celebraron los cumpleaños de octubre con una jornada llena de baile y buen ambiente.

El profesor Raúl Gómez resaltó la importancia de estas iniciativas: “Es una alegría inmensa, porque estamos celebrando los cumpleaños de los adultos del mes de octubre”.

Agregó que el intendente Mario Brignole acompañó la jornada y participó activamente, integrándose como uno más para compartir la alegría.

“Se trata de un trabajo arduo en conjunto con los profesores del gimnasio terapéutico, masajistas y enfermeras”, expresó.“Es una actividad inclusiva para todos, que se desarrolla con buena onda y buenas vibras”, concluyó Raúl Gómez.







