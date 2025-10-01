Jofré: “el 17 de octubre nació algo más que un movimiento, nació un vínculo indestructible entre Perón y su pueblo”





“Recordamos hoy, aquella gesta popular protagonizada por el pueblo argentino hace ya 80 años, quizás la más importante y trascendente de la historia nacional que se tenga memoria. La del 17 de octubre de 1945, día en que el pueblo peronista y la argentina toda recuerda como el Día de la Lealtad”, reflexionó el intendente Jorge Jofré al evocar la fecha.

En ese marco, recordó que fue el propio Juan Domingo Perón quien dijo tiempo después, que “esa fecha será para todos los tiempos la epopeya de los trabajadores, de los humildes de la patria, el día de la ciudadanía y del pueblo argentino, porque ese día de hace 80 años, miles de trabajadores y trabajadoras dejaron todo y salieron a la calle. Cruzaron puentes, caminaron kilómetros, se organizaron con la sola convicción de estar donde tenían que estar y levantar la voz bien en alto para defender a quien los representaba”.

“Ese día nació algo más que un movimiento, nació un vínculo indestructible entre Perón y su pueblo y nació también una conciencia colectiva de los trabajadores y trabajadoras que abrazo el pueblo argentino en su totalidad para ser invencibles en unidad”, aseguró Jofré.

En ese sentido expuso que “la figura del líder cobra dimensión global cuando, acompañado por ese pueblo expone ante el mundo su visión de estadista y conductor al presentar la doctrina justicialista, una doctrina simple, practica, profundamente humanista y profundamente cristiana que perdura en el tiempo y que aparece como solución universal de los pueblos del mundo”.

“Por eso hoy decimos que Perón ya es de todos, que su impronta le gano al tiempo, que sus ideas son atemporales porque desde hace mucho está en la conciencia y en el corazón de la inmensa mayoría de los argentinos, en los que impregno el valor de sus sabias palabras al decir que: Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”, resaltó.

Seguidamente, Jofré recalcó: “Hoy, en este contexto extremo que vive el pueblo, en donde el individualismo capitalista en su más cruenta versión, que llaman anarco capitalismo, parece intentar torcer las voluntades de aquellos distraídos, para llevarnos muy cerca de la desintegración de la Nación, atacando nobles causas que el pueblo había hecho suyas, la justicia social, la independencia económica, y la soberanía política es cuando, con mas fuerza que nunca, debemos consolidar la unidad, y poner el cuerpo, la palabra y el corazón y militar nuestras banderas, no se trata solo de repetir consignas sino también creer, comprometerse para sostener las convicciones cuando soplan vientos a favor, y sobre todo cuando soplan en contra.

Aseguró más tarde Jofré que “en cada barrio, en cada plaza, en cada rincón de Formosa hay compañeros y compañeras que no bajan los brazos, que construyen, que abrazan, que están cerca del pueblo para dar la lucha a esta realidad que nos ataca y golpea”.

Finalmente, Jofré pidió que este 17 de octubre “renovemos esa lealtad histórica, y en forma solidaria, organizada y unidos sigamos empujando juntos, con alegría a pesar de los sinsabores que nos producen, con orgullo formoseño y, con la firme convicción de que cuando el pueblo se une, no hay poder que lo detenga, y el domingo 26 llevemos con nuestro voto al congreso de la Nación, a nuestros candidatos, Graciela y Fabián, para defender a Formosa y los formoseños”.

“Feliz día de la lealtad!! Viva Perón!! Viva Evita!! Viva Formosa!!!”, concluyó.



