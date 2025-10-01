El centro de salud “Luis María Codda” conmemoró el Día Mundial de la Alimentación





Cada 16 de octubre, los efectores sanitarios de toda la provincia recuerdan esta fecha, promovida por la Organización de las Naciones Unidad por la Alimentación y la Agricultura (FAO), con múltiples actividades que tienen por objetivo concientizar a la población sobre la importancia del consumo diario de alimentos sanos para cuidar la salud y reducir, significativamente, muchas enfermedades.

En ese marco, el centro de salud “Luis María Codda” llevó a cabo una importante jornada para promover la buena alimentación, dirigida a los pacientes y vecinos, que contó con la participación de niñas y niños del JIN N° 48 del barrio Liborsi y diferentes instituciones.

“Lo hicimos de manera conjunta y articulada con el Plan Nutrir, Nutrifor y la Fundación Formosa Crece, invitándolos a formar parte de esta actividad con la que homenajeamos esta fecha de tanta relevancia para la salud de toda la población”, comentó la directora del centro sanitario, la doctora Lorena Díaz.

Durante la misma, desde los distintos stands, se expusieron y compartieron, cuáles son las herramientas sencillas, económicas y que están al alcance “para mejorar nuestra alimentación”.

En cada una de las carpas, se dio información sobre los productos. Por ejemplo, Nutrifor mostró los nuevos alimentos liofilizados de elaboración propia: guisos, salsas de carne y de albóndigas, entre otros.

Explicaron que a través del proceso llamado liofilización, los alimentos pueden ser conservados por mucho más tiempo “con el 95% de sus nutrientes más valiosos: vitaminas, minerales y antioxidantes”, explicó la doctora “y dieron a conocer cuáles son los puntos de venta, es decir, donde la gente los puede comprar para su consumo, generalmente, en los puntos de venta del Programa Soberanía Alimentaria”.

Por otro lado, el equipo del Plan Nutrir exhibió todos los productos que entregan y dio detallas de cómo conservar los alimentos frescos, frutas y verduras para que duren en buenas condiciones en la heladera y por un periodo más largo y enseñaron recetas saludables, con diferentes preparaciones y combinando alimentos.

Además, los especialistas en nutrición del centro de salud trabajaron con los jardineritos de la salita de cinco años “con quienes este año, colaboraron en la feria de ciencia con el tema alimentación saludable”.

“Los chicos tuvieron también su stand, donde mostraron platos saludables, la pirámide alimentaria, cuáles son los alimentos sanos que debemos consumir y que tienen mayor cantidad de nutrientes; y a la vez, cuáles son los que no debemos consumir porque son perjudiciales para la salud”, describió.

Y agregó que el servicio de nutrición “tuvo su propio stand donde hicieron mini wafles y enseñaron a los padres cómo hacer snacks saludables para sus hijos, con distintas frutas. Y elaboraron agua saborizada a partir de frutas y hortalizas, se entregaron las recetas con las instrucciones para la preparación y se hizo la degustación con los presentes”.

Desde cada una de las actividades, los profesionales insistieron en la necesidad de consumir diariamente alimentos saludables, frescos, variados y ricos en nutrientes.

A la vez, remarcaron los grandes beneficios que eso conlleva, principalmente, a través del consumo de frutas y verduras, fundamentales para sostener la buena salud y prevenir enfermedades, especialmente las crónicas no transmisibles como: hipertensión, diabetes y sobrepeso, entre otras.
































