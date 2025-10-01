“Es una elección bisagra porque se puede profundizar el ajuste o podemos sentarnos en el Congreso y frenar a Milei”

En la tarde de este miércoles 16, en la sede de la agrupación Ramiro Fernández Patri, se realizó la presentación de los candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria, que se elegirán el próximo domingo 26 de octubre.

Estuvieron presentes Graciela de la Rosa, candidata a diputada nacional que encabeza la lista del FdV-Formosa y Camilo Orrabalis y Mirta Retamozo, candidatos suplentes.

Sobre este encuentro, el diputado nacional, Ramiro Fernández Patri, señaló al dialogar con AGENFOR, que “ya estamos en la recta final y creo que Formosa claramente tiene que darle un mensaje al país”.

Y resaltó que “tenemos un modelo de provincia que es admirado por muchos otros territorios”, destacando que “a nosotros que nos toca ir al Congreso todas las semanas, vemos compañeros que quieren venir a conocer porque admiran nuestra educación pública, el sistema de salud y las ofertas educativas que hay, por ejemplo, en el Polo Científico y Tecnológico, para muchos de nuestros jóvenes”.

De este modo, indicó que en Formosa “no se paralizó la obra pública” y explicó que “el liderazgo que tiene el gobernador Gildo Insfrán, para nosotros tiene que ser ese faro que ilumine al campo nacional y popular en un momento donde es muy necesario liderazgos claros y fuertes como el que tiene él (Insfrán)”.

“Estamos convencidos de que en el Congreso de la Nación nosotros tenemos una gran oportunidad de recuperar una banca para el campo nacional y popular, a través de las dos que están en juego en Formosa”, expresó Fernández Patri e insistió en que “esas dos podrían ser del Frente de la Victoria.

Al concluir, consideró que “cuando uno se encuentra con un Gobierno nacional que pregona la República, la división de poderes, la transparencia y finalmente en las acciones hacen todo lo contrario, es necesario un Congreso que le ponga freno a todo ese atropello a las instituciones”, sostuvo al referirse a la gestión de Javier Milei.

Elección bisagra

Por su parte, la candidata a diputada nacional del FdV, Graciela de la Rosa, subrayó que “estamos a diez días de que suceda esta elección tan importante en la Argentina”.

Manifestó que “es una elección bisagra, porque a partir de ahí se puede profundizar el ajuste o podemos sentarnos y tener mayoría en el Congreso de la Nación para frenar el ajuste de Milei y, así defender al Modelo Formoseño”.

En este sentido, puso de relieve que es fundamental “defender los derechos de los formoseños y de todos los argentinos ante el avance que está teniendo, el endeudamiento y, la pobreza con este modelo que el Presidente no quiere reconocer”.

Asimismo, lamentó que “cada vez cuesta más llegar a fin de mes, la gente no tiene plata en el bolsillo, mientras miramos como los de arriba, todo el equipo económico y sus amigos hacen negocios financieros”.

De la Rosa, marcó que “la gente entiende perfectamente y ve la diferencia que hay entre dos modelos que son antagónicos”, destacando que “queremos que este 26 de octubre sea mayoritario el voto peronista para dar el primer paso hacia un Gobierno nacional y popular dentro de dos años”.



