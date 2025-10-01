Escuela Municipal de Formación Popular en Género entregó certificados a nuevos Promotores Comunitarios





Concluyeron las clases de la Escuela Municipal de Formación Popular en Género, organizada por la Secretaría de Acción Social de la comuna capitalina, y se entregaron los certificados correspondientes a los nuevos Promotores Comunitarios.

En ese marco, ya son más de 250 los vecinos capacitados correctamente para transmitir a la comunidad los conocimientos adquiridos durante la cursada y transformar así las desigualdades sociales en los diferentes barrios.

El intendente de la ciudad, Ing Jorge Jofré participó de la entrega de certificados oportunidad en que dialogó con los y las flamantes promotores en género sobre la importancia de la capacitación en esta área y su beneficio para los vecinos y vecinas de la ciudad.

El último encuentro, al igual que los tres anteriores, se llevó a cabo en el edificio ubicado en José María Uriburu 544, donde la directora de Cuestiones de Género, Dra. María Silvia Carrizo, expresó conforme: "La Escuela de Género es un espacio que nos invita a pensar, construir y concientizar a la sociedad, con el objetivo de erradicar la violencia y promover la igualdad entre las personas".

"Esta iniciativa es una herramienta concreta para promover la inclusión y la justicia social, por ello agradezco las políticas públicas que promueve el Intendente Jofré y la responsable del equipo de Acción Social, Paula Cattáneo, quienes demuestran tener una perspectiva de género con acciones concretas en la ciudad", agregó la funcionaria.















