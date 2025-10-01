Compromiso con el futuro: estudiantes del Politécnico Formosa participaron en un evento global de tecnología

Alumnos del último año de la Tecnicatura en Telecomunicaciones viajaron a Buenos Aires para formar parte de la 35° edición del evento internacional que reúne a referentes del mundo digital.

La experiencia, financiada por el Gobierno provincial, reafirma el compromiso de Formosa con la educación tecnológica y la formación profesional.

El 6 de octubre, los estudiantes del Instituto Politécnico Formosa emprendieron viaje hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar en las 35° Jornadas Internacionales “Ecosistema Digital para Potenciar el Futuro”, realizadas los días 7 y 8 en el Hotel Hilton Puerto Madero.

La actividad fue organizada por la coordinación de la carrera y gestionada por la dirección del instituto, con financiamiento total del Gobierno de la Provincia de Formosa, una muestra del respaldo institucional a la educación tecnológica y al desarrollo profesional de los futuros técnicos en telecomunicaciones.

Formación, innovación y vínculos profesionales

Durante las jornadas, los estudiantes participaron en conferencias, paneles y demostraciones tecnológicas sobre las últimas tendencias en telecomunicaciones, redes y medios audiovisuales.

Además, pudieron interactuar con empresas y especialistas del sector, ampliando su visión sobre los desafíos actuales y las oportunidades laborales del campo tecnológico.

“El viaje a Buenos Aires fue una experiencia única, hace tiempo soñaba con asistir a eventos de tecnología y que se haya hecho real fue un impulso para seguir estudiado y haciendo lo que me gusta. Conversamos con profesionales y nos sacamos dudas, conocimos posibles colegas e hicimos contactos para en un futuro coincidir en algún proyecto si así lo deseamos. Mi agradecimiento más sincero al Instituto Politécnico Formosa y a quienes hicieron este viaje posible”, describió uno de los estudiantes.

Los jóvenes destacaron la calidez del encuentro, el nivel académico de las ponencias y el valor del intercambio profesional. “Fue una experiencia única e inolvidable; participamos de talleres y demostraciones de primer nivel. Conocimos nuevas tecnologías y fortalecimos nuestros lazos como grupo”, expresaron algunos de los participantes.

Un puente entre la educación y el sector productivo

La participación en este tipo de eventos forma parte de la política institucional del Instituto Politécnico Formosa, que promueve la integración de los alumnos con el sector productivo y tecnológico.

Estas experiencias fortalecen el vínculo entre la educación y la innovación, pilares fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes y para el crecimiento de la provincia.

“Volvimos con nuevas ideas y una visión más amplia sobre el futuro de la tecnología”, resumieron los estudiantes, reflejando el impacto positivo que tuvo la experiencia en su formación académica y profesional.



