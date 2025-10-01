Desde la Municipalidad solicitan a los vecinos consultar antes de realizar cualquier tipo de intervenciones y obras

Desde la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad local, explicaron cómo debe proceder el vecino en caso que desee hacer algún tipo de intervención y obra que involucre a la vía pública, sin que signifique un obstáculo al momento de circular o un inconveniente para vecinos lindantes.

Norberto Jofré, titular del área, precisó “siempre pedimos a los vecinos que estén por realizar alguna modificación, especialmente accesos vehiculares, entubar una cuneta o alguna otra intervención en la vía pública acercarse a la Dirección, ya que se trata de trabajos muy sensibles que requieren nivelación previa para evitar inconvenientes”, dijo. “Existen casos en que colocan tubos de secciones más pequeños que complican la circulación de aguas en días de lluvia, lo que podría afectar también a otros vecinos”, detalló el funcionario como una de los problemas más recurrentes.

“Es muy común ver que se colocan tubos con secciones que no son las correctas y afecta el desplazamiento del agua, de ahí que recomendamos asesorarse para adquirir los adecuados y realizar la colocación a la altura correspondiente”, aconsejó.

“Por estos y otros casos – agregó Jofré por último –, recomendamos a vecinos y vecinas acercarse a nuestras oficinas para consultar los requerimientos técnicos antes de ejecutar estas tareas en la vía pública, que puedan afectar la circulación por el lugar o para evitar que tengan un efecto adverso por una mala ejecución”, finalizó.



