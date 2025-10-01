La primera edición de la “Expo Conexión Empleo” fue todo un éxito en el Galpón “G”





La primera edición de la “Expo Conexión Empleo” tuvo lugar este jueves 16, entre las 16 y las 20 horas en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa, donde los rubros fueron tecnología, industria y construcción, a través de “esta gran articulación pública-privada para generar empleo”.

Así lo señaló Rodrigo Sandoval, subsecretario de Empleo, al brindar declaraciones que fueron recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Indicó que participaron del evento las escuelas técnicas, los Núcleos de Educación Permanente y Formación Profesional (NEPyFP) e Institutos Terciarios de la ciudad de Formosa, como María Auxiliadora y el Politécnico.

De esa manera, “conectamos a egresados con empresas que están buscando esa mano de obra calificada”, sostuvo el funcionario acerca del objetivo que se persigue con esta iniciativa.

En otras palabras, señaló Cecilia Dellamea, administradora del Centro Integral para la Empleabilidad de la Subsecretaría de Empleo, “la idea es hacer conexión, es decir, crear nexos entre las instituciones educativas y el mundo del trabajo”.

Y agregó: “Entonces, la idea es conectar a jóvenes que se están formando, incluso adultos, en los rubros de Tecnicaturas, y las empresas que requieren esos rubros de trabajo en Formosa”.

Por su parte, Pablo Barón Peña, director de Educación Técnica, aseguró que esto se enmarca en el Modelo Formoseño, donde la educación técnica de la provincia lleva adelante “un ejercicio todos los días de vinculación con todos los organismos de la provincia para fortalecer el desarrollo pedagógico técnico de los estudiantes”.

Por ese motivo, destacó que se invitó a los estudiantes de los últimos años de las escuelas técnicas de la ciudad capital a este encuentro, “que les brinda la posibilidad de conocer a las empresas, tanto públicas como privadas” que están buscando mano de obra calificada.



