El Centro Comunitario del 7 de Mayo fue sede de capacitación sobre la BUP y festejo del Día de la Madre





A diez días de las elecciones nacionales que se celebrará el domingo 26 de octubre, la militancia justicialista continúa capacitando a la comunidad sobre la Boleta Única Papel (BUP).

En esta ocasión, la 17 Agrupación estuvo este jueves 16, en el Centro Integrador de Acción Comunitaria “Eva Perón”, del barrio 7 de Mayo, donde también se festejó el Día de la Madre.

Al respecto, la dirigente justicialista, Blanca Denis, al dialogar con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), comentó que el punto de encuentro fue “el centro tiene un comedor dando asistencia alimentaria de martes a sábado, con almuerzo y merienda”, y precisó que “casi 70 familias son las que retiran diariamente”.

Asimismo, indicó que “en la jornada celebramos el Día de la Madre, que es el próximo domingo 19, y para eso las propias integrantes del centro hicieron algunos regalos para obsequiar a todas y refrigerio para compartir”.

Además, marcó que “por las medidas nacionales del presidente Javier Milei han aumentado la cantidad de comedores, es decir de gente que necesita ir a un lugar donde comer”; pero, resaltó que “por el otro lado, están los programas alimenticios del gobernador Gildo Insfrán y de este proyecto de provincia no deja a absolutamente nadie afuera”.

“Formosa es la contracara de lo que se vive a nivel nacional”, aseveró, al tiempo que sostuvo que “acá realmente existe la presencia del Estado con políticas públicas que hacen que se amortigüe todo este impacto tan negativo de la crisis que genera el Gobierno nacional”.

Y remarcó que “las políticas sociales que se llevan adelante en Formosa son un escudo para todo el impacto que golpea a los más vulnerables”, destacando que “tenemos la bendición de tener un conductor (Insfrán) que en los momentos difíciles nunca nos ha abandonado”.

Por todo esto, Denis, manifestó que en la provincia “vivimos una realidad diferente”, pero aclaró que “también somos parte de una Argentina donde sí o sí nos llega el impacto que generan las políticas neoliberales de ajuste que están aplicando en todas las provincias del territorio nacional”.



