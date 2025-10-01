El senador Mayans votó en Clorinda

El parlamentario destacó la importancia de la jornada electoral para definir el futuro de Argentina, enfatizando la participación ciudadana y la responsabilidad del Estado en la solución de problemas de la comunidad.





Este domingo 26, el vicepresidente del Partido Justicialista Nacional y presidente del interbloque de Unión por la Patria en el Senado de la Nación, José Mayans emitió su voto en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 241 “General Manuel Belgrano”, de la ciudad de Clorinda.





Desde su arribo al establecimiento educativo, recibió muestras de afecto de parte de otros electores y luego de sufragar, dialogó con medios periodísticos, dónde valoró el sistema democrático, la posibilidad de concurrir a las urnas cada dos años y destacó el desarrollo pacífico de la jornada electoral.





En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), enfatizó que “el pueblo argentino hoy emite su veredicto con respecto al gobierno de Javier Milei, así que esperaremos el pronunciamiento del soberano”.





Sobre la jornada, señaló que “fue muy importante para la República Argentina, porque definimos el destino que va a tener el país”, recordando que “discutimos la composición del Parlamento Nacional, tanto en diputados como en senadores, y obviamente a partir de ahí la discusión del Presupuesto Nacional, si va a tener carácter federal o no; la discusión de la inversión pública; del manejo de las empresas públicas; de la relación con las provincias y del sistema previsional, tanto nacional como de las provincias”.





“El pueblo va a definir las políticas públicas que quiere acompañar”, expresó Mayans, destacando que “nosotros en Formosa tenemos una visión con respecto a las obligaciones que tiene el Estado, que tiene que ser responsable y estar presente”.





De esta manera, expresó que “la democracia consiste en la decisión del pueblo y en la fuerza del pueblo que lo hace a través de su voto”, y mencionó que “nosotros estamos convencidos de que tiene que ser un camino que realmente se ocupe de los problemas que tiene la gente del país”.





Por todo esto, al finalizar expuso que “esperaremos el veredicto a partir de las 18, como corresponde todo acto eleccionario, y después veremos cuál es el comportamiento de la gente y lo que decidió para la República Argentina”.



