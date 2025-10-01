Solís: “Cada voto es importante para fortalecer nuestro sistema democrático”

En el Jardín de Infantes “Nuestra Señora de Fátima”, del barrio Bernardino Rivadavia de Formosa Capital, emitió su voto el vicegobernador Eber Solís.

Minutos antes de las 14 horas, el Vicegobernador llegó al establecimiento educativo, donde votó en la mesa 589.

Luego, al tomar contacto con la prensa, destacó que se está desarrollando “una muy buena jornada” eleccionaria, ansiando que “esperemos que culmine de esta manera”.

“Todas las elecciones son importantes para reivindicar, valorar y, fundamentalmente, cuidar la democracia”, subrayó el doctor Solís.

Y profundizó: “El voto de cada uno de los formoseños, en este caso de todos los argentinos, es importante para fortalecer nuestro sistema democrático y en cada elección, el pueblo dice qué quiere y qué no”.

“En Formosa, hay un pueblo esclarecido y agradecido que siempre acompaña y vota a lo que cree que es mejor, al que más lo defiende y está con ellos”, hizo notar.

Respecto del porcentaje de votación hasta el momento, si bien dijo que no contaba con datos específicos, “por lo que he hablado (con gente de) aquí y en el interior, en general se ha superado ya el 37%, el 38%”.

Asimismo, consultado sobre cómo continuará su agenda, el Vicegobernador señaló que “de la misma manera que desde temprano, visitando lugares de votación, hablando con dirigentes del interior, pidiendo que la gente vaya a votar. Que participe, para que de esa manera se fortalezca nuestro sistema democrático”, concluyó.







