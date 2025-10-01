Retamozo: “La elección se vive en un clima de mucha paz social”

En el marco de los comicios legislativos nacionales que se desarrollan en todo el país este domingo 26 de octubre, la candidata a diputada nacional del Frente de la Victoria (FdV), en calidad de suplente, la doctora Mirta Retamozo, votó en la EPEP N° 398 “Padre Benito López” del barrio Guadalupe de la ciudad de Formosa.

Se acercó a las 16.30 a ese establecimiento para cumplir con su deber cívico, siendo la última en emitir su voto, ya que los demás candidatos de la lista, Graciela de la Rosa, Fabián Cáceres (titulares) y Camilo Orrabalis (suplente) ya lo habían hecho por la mañana.

En un breve contacto con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) señaló que estaba “muy contenta”, ya que la elección “se vive en un clima de mucha paz social”.

También manifestó que “después de tener mucho diálogo a través de la presencia territorial, la gente está asistiendo a votar con mucha alegría y sobre todo esperanza”.

Como otros dirigentes durante la jornada estaba recorriendo también las escuelas de la Capital. Por último, la directora del Registro Civil y Capacidad de las Personas recordó a todas las dependencias de la provincia se encuentran abiertas así que invitó a quienes no retiraron su DNI a que lo hagan, tienen tiempo hasta las 18 horas. “Llegaron muchos documentos”, acotó.



