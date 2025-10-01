El intendente Jofré emitió su voto y destacó el normal desarrollo de los comicios

Alrededor de las 10 de la mañana de este domingo, el intendente capitalino Jorge Jofré votó en la EPEP Nº 31 “Gral. Manuel Belgrano” del barrio San Martín, en el marco de las elecciones legislativas nacionales, y resaltó el normal desarrollo de los comicios.

Luego de sufragar, el jefe comunal destacó que “hasta el momento la jornada electoral se desarrolla de manera normal”.

“Desde temprano estuve dialogando con los referentes de nuestro espacio distribuidos en las distintas sedes, con la esperanza de que sea un domingo fructífero para todos los argentinos y para los formoseños y formoseñas en especial”, añadió.

“Lo que nosotros buscamos es tener un país normal, previsible, alejado de los andariveles de la incertidumbre, que es lo que le hace tan mal al pueblo. Confío en que lograremos los resultados para los que tanto hemos trabajado”, concluyó Jofré.



