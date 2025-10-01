De la Rosa sufragó y expresó: “El pueblo formoseño sabe votar porque reconoce las políticas públicas que son tan importantes”

La primera candidata a diputada nacional del Frente de la Victoria (FdV), Graciela de la Rosa, votó pasadas las 10 de la mañana en la mesa N° 58 de la EPEP N° 31, ubicada en la ciudad capital.

Al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), expresó estar viviendo esta jornada democrática “con mucha emoción y tranquilidad”, destacando que todo se está desarrollando “con total normalidad y las personas se están acercando a sufragar”.

“El pueblo formoseño es especial, solidario y sabe votar, porque reconoce las políticas públicas que son tan importantes para la Argentina y la provincia de Formosa”, acentuó.

Recordó que si bien Formosa solo elige diputados nacionales, a nivel país también se está votando para elegir senadores, ya que con esta elección “se conformará el nuevo Congreso Nacional”.

“Con mi compañero de fórmula Fabián (Cáceres) buscamos obtener las dos bancas para defender los derechos de los formoseños”, subrayó.

Añadió que “hay momentos críticos, como los que estamos transitando actualmente, donde más que nunca hay que poner el pecho y salir a defender las políticas y las necesidades del pueblo”, enfatizando que en ese sentido “me emociona ver a la ciudadanía votar”.

Aseveró que “como diputada nacional, aspiro a cumplir el rol asignado por la Constitución Nacional”, desempeñando esta importante función, realizando tareas como por ejemplo la revisión y la eventual aprobación del proyecto del Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo.

“No es el Ejecutivo el encargado de aprobar el Presupuesto, sino que lo envía al Congreso Nacional y es allí en donde se aprueba (o no). Lo mismo pasa con el endeudamiento externo e interno”, explicó.

Para finalizar, puso en valor que “estamos en democracia y el voto es una herramienta fundamental, porque a través de él se puede cambiar, modificar, continuar y eso es lo importante en la Argentina”.







