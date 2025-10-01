Cáceres: “Votar siempre es una fiesta de la democracia”

Fabián Cáceres, candidato a diputado nacional en segundo término del Frente de la Victoria (FdV), se presentó en la Escuela N° 31 de la ciudad capital para emitir su voto en la mesa 56 de ese establecimiento educativo.

Al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), comentó que “me crié con las enseñanzas y las costumbres de mi familia, mis abuelos y mis padres, donde cada vez que tenemos la oportunidad, a través del voto en la urna, vamos a elegir a nuestros representantes”.

“Votar siempre es una fiesta de la democracia que tenemos que aprovechar todos los argentinos”, acentuó el candidato.

A su vez, consultado sobre la participación del pueblo formoseño en esta jornada eleccionaria, indicó que “en horas tempranas hubo poco movimiento en la ciudad capital por las lluvias que hubo, estaba lloviznando desde temprano, pero a partir de las 10.30, 11 horas se vio un movimiento muy grande en distintos sectores”.

En ese sentido, “les decimos a todos los formoseños que aprovechemos esta oportunidad que tenemos de elegir a nuestras autoridades a través de las urnas. Que se acerquen a votar, porque el voto es la herramienta constitucional y democrática que tenemos que hacerla valer”.

Por último, instó a que “en estas horas que quedan vayan a emitir su voto”.



