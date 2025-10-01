Control de carnets y vacunación en terreno en los barrios Juan Domingo Perón y Luján

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) y los efectores sanitarios de toda la provincia, continúa desarrollando una importante actividad en terreno, destinada a completar los esquemas de la vacuna Triple Viral en las niñas y los niños de uno a 11 años.

En ese marco, el centro de salud “María Luisa Espinoza” del barrio Juan Domingo Perón está realizando recorridas programadas por los distintos barrios ubicados en su área programática, llegando casa por casa y revisando los carnets de vacunación de los menores que se encuentran en esa franja etaria.

La directora del centro de salud, la doctora Ana Bucchi, destacó la importancia de este trabajo, teniendo en cuenta el contexto epidemiológico actual del sarampión, en el cual se registraron casos en algunas provincias argentinas, como también en países vecinos como Paraguay y Bolivia.

Indicó que la labor en terreno que se está llevando a cabo responde a las directivas del ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, con la finalidad de evitar la reintroducción del virus del sarampión en el territorio provincial y eventuales brotes.

Seguidamente informó que el lunes 27, los vacunadores estuvieron recorriendo los barrios Juan Domingo Perón y Luján. “La finalidad es que las niñas y los niños tengan completo el esquema de la vacuna Triple Viral, que previene el sarampión, además de prevenir la rubéola y paperas”, explicó la funcionaria de salud.

Agregó que “es una vacuna gratuita y obligatoria que está incluida en el calendario, es segura y efectiva y, sobre todo, es muy importante porque el afecta especialmente a la población infantil”.

En ese sentido, Bucchi hizo un llamado a los padres para que tomen conciencia de la situación epidemiológica y permitan que los vacunadores revisen los carnets de vacunación de sus hijos. “Si necesitan completar alguna dosis del esquema, por favor, permitan la aplicación”, enfatizó.

Asimismo, recordó que las vacunas del Calendario Nacional están disponibles todos los días en el centro de salud. Por lo tanto, los padres o tutores “también pueden acercar a sus hijos a nuestro Servicio de Vacunación para recibir la Triple Viral, como todas las demás vacunas que les falten para mantener al día su carnet”.

En ese aspecto, amplió que en las recorridas por los barrios, “los vacunadores aprovechan y chequean los carnets de vacunación de los integrantes de toda la familia y, si hace falta alguna dosis de calendario para otra edad, ya se aplica”.



