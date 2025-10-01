El cementerio de Las Lomitas está en completo abandono, denuncian

Los vecinos de Las Lomitas, especialmente del Barrio Obrero, viven una situación inhumana.

El cementerio local está en completo abandono, y ante la falta de espacio y mantenimiento, vecinos denuncian que hay personas enterrando fallecidos en lugares totalmente inapropiados y sin condiciones dignas. Una realidad dolorosa que refleja el abandono y la desidia de un intendente ausente.

Los vecinos ya se cansaron de reclamar, de ir a la Municipalidad, de pedir soluciones sin respuesta. Hoy, con las altas temperaturas, el olor es insoportable y la indiferencia municipal, vergonzosa.

AGENFOR recabó el testimonio del vecino Horacio Báez, quien lamentó que “venimos sufriendo este problema desde hace años. Tengo un nene que fue operado del corazón y fuimos muchas veces a reclamar a la Municipalidad, nunca hubo respuestas, así que decidimos buscar una solución por otro lado”.

“Mi casa está muy cerca del cementerio y es imposible vivir así por el olor –reiteró-. Se siente mucho, es imposible. Tenemos que tenerlos encerrados con el aire. Pero tampoco es así, no se puede estar todos los días de esta manera”.

Por su parte, otro vecino, Manuel Villalba, entre lágrimas, dijo que “vivo con una familia que me está ayudando. Es muy difícil la situación con el cementerio. Cuando hace calor es peor, no se puede estar porque viene mucho olor”.

“El intendente (Atilio Basualdo) no da la cara hace años. Se esconde y no quiere atender a la gente. No da respuestas”, repudió y añadió: “Fui varias veces a la Municipalidad y nunca está, se encuentra en Formosa Capital o en Buenos Aires, pero nunca en Las Lomitas, ni se lo ve por acá”, cerró.



