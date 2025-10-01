En homenaje a las madres, se realizaron agasajos en las Casas de la Solidaridad

Para conmemorar el Día de la Madre, el Instituto de Pensiones Sociales (IPS) llevó a cabo amenos agasajos en las Casas de la Solidaridad.

En la del barrio San José Obrero, de la ciudad capital, el administrador general del IPS, Hugo Arrúa, destacó que “hicimos un reconocimiento a nuestras madres”, teniendo en cuenta que el pasado domingo 19 se celebró el Día de la Madre en Argentina.

También estuvo presente el diputado provincial y jefe del bloque justicialista en la Legislatura Provincial Agustín Samaniego y, en ese marco, hubo una torta y otros postres para compartir, así como entrega de presentes.

“Gracias por tanto. Los queremos y admiramos. En Formosa sí se los valora y cuida”, destacaron desde el organismo provincial.

Ello a diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde “la política, que es algo muy serio, se ha desvirtuado” por las medidas de ajuste radical del presidente Javier Milei.

Gran parte del ajuste fiscal llevado a cabo por la gestión libertaria ha recaído sobre jubilados y pensionados, además de que eliminó la moratoria previsional y vetó una ley que establecía una recomposición mínima en sus haberes.

En cambio, en Formosa, “el Gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el del pueblo mismo”, subrayó, por último.



