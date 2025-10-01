Ultimas Noticias

Intensos trabajos marcaron la agenda comunal del viernes



Fueron múltiples los conglomerados de la ciudad que recibieron beneficios este viernes por parte de cuadrillas comunales, las que se desplazaron a numerosos sectores para la ejecución del perfilado, del levantamiento de residuos voluminosos y la optimización de desagües pluviales, tareas a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública con cooperativas de trabajo.

Las acciones para la restauración de calles se llevaron a cabo en los barrios 25 de Mayo y Evita, en el primero complementado con el cuneteo con carga directa, y en el segundo con la limpieza de traza y la recolección de esquineros.

En cuanto a la puesta a punto del drenaje urbano, cuadrillas procedieron con el cuneteo manual en los barrios Virgen de Luján y República Argentina, en éste también sumando el mecanizado, a la vez que prosiguió la limpieza del desagüe principal sobre la Av. Alicia M. de Justo, junto a la Penitenciaría Provincial. 

Por último, en cuanto a la mejora de arterias en la zona norte, las tareas se ejecutaron en los barrios 20 de Julio, Juan D. Perón, El Porvenir y Eva Perón, en este último con relleno de suelo, a la vez que en el B° 1° de Mayo cobró continuidad el bacheo con asfalto en frío sobre la Av. Los Constituyentes. 