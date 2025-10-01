Intensos trabajos marcaron la agenda comunal del viernes





Fueron múltiples los conglomerados de la ciudad que recibieron beneficios este viernes por parte de cuadrillas comunales, las que se desplazaron a numerosos sectores para la ejecución del perfilado, del levantamiento de residuos voluminosos y la optimización de desagües pluviales, tareas a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública con cooperativas de trabajo.

Las acciones para la restauración de calles se llevaron a cabo en los barrios 25 de Mayo y Evita, en el primero complementado con el cuneteo con carga directa, y en el segundo con la limpieza de traza y la recolección de esquineros.

En cuanto a la puesta a punto del drenaje urbano, cuadrillas procedieron con el cuneteo manual en los barrios Virgen de Luján y República Argentina, en éste también sumando el mecanizado, a la vez que prosiguió la limpieza del desagüe principal sobre la Av. Alicia M. de Justo, junto a la Penitenciaría Provincial.

Por último, en cuanto a la mejora de arterias en la zona norte, las tareas se ejecutaron en los barrios 20 de Julio, Juan D. Perón, El Porvenir y Eva Perón, en este último con relleno de suelo, a la vez que en el B° 1° de Mayo cobró continuidad el bacheo con asfalto en frío sobre la Av. Los Constituyentes.



