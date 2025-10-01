“Dulce o Truco”, la nueva propuesta del MCE para este fin de semana





Con motivo de la festividad de Halloween, este fin de semana se realizará el evento “Dulce o Truco” del Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE), que promueve la identidad gastronómica formoseña a través de propuestas innovadoras, impulsa el desarrollo económico y fomenta el encuentro y la integración cultural.

La propuesta se desarrollará este sábado 1° y domingo 2 de noviembre, en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino, desde las 18 horas.

Con entrada libre y gratuita, quienes asistan podrán encontrar juguetes, dulces, juegos y sorteos, además de un gran concurso de disfraces y un show de K-POP en vivo.



