Soberanía Alimentaria Formoseña abrirá sus cuatro centros fijos este jueves
Del mismo modo las jornadas se replicarán el sábado 1° de noviembre, desde las 7.30 hasta las 12.30 horas.
Este jueves 30, habrá jornadas del Programa Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF) en los cuatro locales habilitados en su horario habitual de 7.30 a 12.30 horas con la venta de alimentos frescos a precios accesibles para el consumidor.
Cabe recordar que los puntos fijos se encuentran ubicados en los barrios, San Pedro sobre la avenida Néstor Kirchner 1855; el barrio 12 de Octubre sobre avenida Néstor Kirchner 5595; el barrio Virgen del Rosario sobre avenida Arturo Frondizi 4205 y la calle Paula Albarracín 2735 del barrio Simón Bolívar de la ciudad de Formosa.
La propuesta comercial de SAF
Esta semana familias paipperas de las localidades de Riacho He Hé y Tres Lagunas y dispondrán de alimentos frescos, seguros, como acelga por mazo a $500; achicoria por mazo a $500; cebollita $500; perejil por mazo a $500; rúcula por mazo a $500; zanahoria por kilogramo a $1000; zapallo a $1000; zapallitos a $1500; remolacha a $1500; lechuga a $1000; morrón a $2500; mandioca a $800.
Carnes
La propuesta estará disponible en los centros fijos de los barrios 12 de Octubre y Simón Bolívar, con productos de Los Nenecos, cortes de la categoría “novillo” como costeleta a un valor de $6.500 el kilo; corte americano a $6.990 el kilo; tapa de cuadril a $9000 el kilo; costeleta de cerdo a $5.490; costilla de cerdo a $6.500 y chorizo parrillero a $4.500 a partir de dos kilos.
Lácteos
Como cada semana, se comercializarán productos del rubro lácteos entre ellos, leche fluida “Tregar” a $1.400; leche en polvo “La Paulina” por 800 gramos a $7.500; queso rallado “La Paulina” por 40 gramos a $1.000 y por 150 gramos a $3.500.
Harinas
Los consumidores podrán acceder a la compra de harinas de trigo y de maíz, como por ejemplo harina de maíz de Molino “Villafañe” por 800 gramos a $1.200; tradicional “Sauzalito” a $1.000 el kilogramo; “Doña China” a $2.000.
Harina de trigo “San Gabriel” y “Don Alberto” a $700 el kilogramo, y la promoción de dos kilos de harina de maíz “INTA” a un valor de $800.
Arroz
Este alimento característico del esquema, dispuesto por el Molino formoseño “Agrofortuc”, se comercializará en presentaciones 0000 por un kilo a $1.000; 00000 por un kilo a $1.200; arroz Mitaí 0000 por 500 gramos a $500; y el arroz AF por un kilo a $1.200.
Gas
La empresa provincial REFSA Gas ofrecerá la garrafa de GLP de 10 kilogramos a un valor referenciado de $15.000 y la posibilidad de abonar mediante el código QR de la aplicación ONDA del Banco Formosa.
Otros alimentos
La propuesta se complementa con productos como, aceite de girasol “Cañuelas” y “Cocinero” a un valor de $2. 700; yerba mate “Herencia” por 500 gramos a $1500 y por un kilogramo a $2500.
También, huevos de tamaño chico a $2000 la docena y $4800 el maple, (en los locales del barrio Simón Bolívar y Virgen del Rosario) y de tamaño mediano 2.000 la docena y $5.000 el maple (en el local del barrio 12 de Octubre); azúcar por kilogramo a $800; fideos a $900; lentejas y porotos por 340 gramos a $900 y puré de tomate a $700.
La necesidad de políticas públicas activas
Según economistas, octubre es un mes signado por la incertidumbre política a nivel nacional, en ese marco es imprescindible hablar de precios en alimentos, en este caso tomando como parámetro los análisis de consultoras privadas que estiman que, “los alimentos consumidos fuera del hogar aumentaron 3,4% y en las principales variaciones semanales, las frutas mostraron un alza del 1,5%”.
La información continua explicando que, “los productos lácteos y huevos se encarecieron 1,6% en la semana y, en lo que va del año, acumulan un aumento del 20%, por debajo del promedio de alimentos”.
“La inflación en alimentos fue del 0,7% en la tercera semana de octubre. Las variaciones más relevantes correspondieron a tomate (8,4%), pollo (1,1%), carne de cerdo (3,0%) y frutas cítricas”, se indicó.
En ese marco resulta sumamente importante la continuidad de este tipo de políticas públicas que tienen por fin garantizar el acceso a los alimentos para las familias formoseñas, actuando el Estado como garante de los derechos de cada ciudadano, como en este caso el derecho de acceder a una alimentación de calidad, se enfatizó.